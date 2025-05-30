Уряд змушений підтримувати УЗ через збитковість пасажирських перевезень, - МІнрегіон

Згідно з повідомленням, фінансування спрямовується на забезпечення пасажирських перевезень, які залишаються збитковими, зокрема в напрямках до регіонів, де тривають бойові дії або існує їхня загроза, а також на перевезення поранених військових, внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців і членів їхніх родин.

У Мінрегіоні наголосили, що при зростанні витрат тарифи на пасажирські перевезення залишаються незмінними з 2021 року. У зв’язку з цим урядова підтримка залишається необхідною для збереження доступності транспортних послуг і забезпечення безперервності логістики.

"Рішення відповідає європейській практиці: у країнах ЄС держави регулярно фінансують соціально значущі перевезення та залізничну інфраструктуру", – зазначили в міністерстві.

Раніше повідомлялось, що вантажні тарифи з 2022 року зросли на 70%, а пасажирські не змінювались. "Укрзалізниця" накопичує величезні збитки через відсутність реформ пасажирських перевезень. На це неодноразово звертали увагу українські бізнес-асоціації і експерти галузі.