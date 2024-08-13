Уряд змінив умови пільгової іпотеки: кого з українців це стосується

"Очікуємо, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме. Молоді родини матимуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту", - написав прем’єр.

Шмигаль повідомив, що загалом вже понад 12 тисяч українських родин скористалися програмою єОселя. Серед них військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики, науковці.

Програма кредитування купівлі житла коштом бюджету

Нагадаємо, програма єОселя стартувала в жовтні 2022 року. У 2023 році державна програма єОселя розширилася. Кредити під 7% можуть взяти українці, які не мають власного житла, ветерани та внутрішньо переміщені особи. Умови участі в єОселі для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними. Вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.

Від початку дії програми 11 887 родин отримали кредити на житло на суму понад 18,9 млрд гривень. Зокрема, українці отримали 8,5 тис. кредитів на придбання житла на вторинному ринку, майже 3,5 тис. – на первинному ринку, 278 кредитів отримали на придбання приватних будинків.

За даними НБУ, частка іпотеки в угодах купівлі житла в Україні досить незначна - 5,4%. Майже всі іпотечні угоди укладені за програмою єОселя, від роботи якої дедалі більше залежить попит в окремих сегментах ринку житла. За умовами єОселі кредитується придбання нових готових об’єктів (не старше 10 років) та об’єктів на пізніх стадіях будівництва.