Уряд змінив умови пільгової іпотеки єОселя в прифронтових областях

Кабінет міністрів змінив умови пільгової іпотеки єОселя. Зокрема, в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях можна буде придбати житло, яке старше 10 років.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Telegram.
"Ухвалили сьогодні зміни до програми єОселя, які сприятимуть поверненню людей на деокуповані території, а також є частиною підтримки внутрішньо переміщених осіб", - написав він.
Як зазначив прем'єр, єОселя - це урядова програма, завдяки якій 13 тисяч "мають власне житло". Перший внесок іпотеки за програмою єОселя можна покрити за рахунок сертифікату єВідновлення, додав він.
Нагадаємо, програма пільгового іпотечного кредитування "єОселя" стартувала 1 жовтня 2022 року. На першому етапі вона пропонувала іпотеку під 3% для кадрових військовослужбовців, правоохоронців, медиків та науковців. Пізніше програма була розширена: можливість взяти кредит під 7% отримали всі українці, що потребували покращення житлових умов.
За цей час понад 13 тисяч взяли кредит через єОселю. Більш ніж половина з них - родини військовослужбовців та правоохоронців. За цей час сума виданих кредитів в межах програми сягнула 21 млрд гривень.
єОселя фінансується коштами держбюджету. Банки отримують компенсацію частини відсоткової ставки за кредитом.
За даними НБУ, частка іпотеки в угодах купівлі житла в Україні досить незначна - 5,4%. Майже всі іпотечні угоди укладені за програмою єОселя, від роботи якої дедалі більше залежить попит в окремих сегментах ринку житла. За умовами єОселі кредитується придбання нових готових об’єктів (не старше 10 років) та об’єктів на пізніх стадіях будівництва.