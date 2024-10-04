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Уряд змінив умови пільгової іпотеки єОселя в прифронтових областях

Україна, П'ятниця 04 жовтня 2024 14:17
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Уряд змінив умови пільгової іпотеки єОселя в прифронтових областях Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів змінив умови пільгової іпотеки єОселя. Зокрема, в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях можна буде придбати житло, яке старше 10 років.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Telegram.

"Ухвалили сьогодні зміни до програми єОселя, які сприятимуть поверненню людей на деокуповані території, а також є частиною підтримки внутрішньо переміщених осіб", - написав він.

Як зазначив прем'єр, єОселя - це урядова програма, завдяки якій 13 тисяч "мають власне житло". Перший внесок іпотеки за програмою єОселя можна покрити за рахунок сертифікату єВідновлення, додав він.

Програма кредитування за рахунок коштів бюджету

Нагадаємо, програма пільгового іпотечного кредитування "єОселя" стартувала 1 жовтня 2022 року. На першому етапі вона пропонувала іпотеку під 3% для кадрових військовослужбовців, правоохоронців, медиків та науковців. Пізніше програма була розширена: можливість взяти кредит під 7% отримали всі українці, що потребували покращення житлових умов.

За цей час понад 13 тисяч взяли кредит через єОселю. Більш ніж половина з них - родини військовослужбовців та правоохоронців. За цей час сума виданих кредитів в межах програми сягнула 21 млрд гривень.

єОселя фінансується коштами держбюджету. Банки отримують компенсацію частини відсоткової ставки за кредитом.

За даними НБУ, частка іпотеки в угодах купівлі житла в Україні досить незначна - 5,4%. Майже всі іпотечні угоди укладені за програмою єОселя, від роботи якої дедалі більше залежить попит в окремих сегментах ринку житла. За умовами єОселі кредитується придбання нових готових об’єктів (не старше 10 років) та об’єктів на пізніх стадіях будівництва.

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