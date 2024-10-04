Кабмин изменил условия льготной ипотеки єОселя в прифронтовых областях

Кабинет министров изменил условия льготной ипотеки єОселя. В частности, в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях можно будет приобрести жилье старше 10 лет.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

"Приняли сегодня изменения в программу есть єОселя, которые будут способствовать возвращению людей на деоккупированные территории, а также являются частью поддержки внутренне перемещенных лиц", - написал он.

Как отметил премьер, есть єОселя - это правительственная программа, благодаря которой 13 тысяч "имеют собственное жилье". Первый вклад ипотеки по программе есть єОселя можно покрыть за счет сертификата есть єВідновлення, добавил он.

Программа кредитования за счет средств бюджета

Напомним, программа льготного ипотечного кредитования "єОселя" стартовала 1 октября 2022 года. На первом этапе предлагала ипотеку под 3% для кадровых военнослужащих, правоохранителей, медиков и ученых. Позже программа была расширена: возможность взять кредит под 7% получили все украинцы, нуждавшиеся в улучшении жилищных условий.

За это время более 13 тысяч взяли кредит через єОселя. Более половины из них - семьи военнослужащих и правоохранителей. За это время сумма выданных кредитов в рамках программы составила 21 млрд гривен.

єОселя финансируется средствами госбюджета. Банки получают компенсацию части процентной ставки по кредиту.

По данным НБУ, доля ипотеки в сделках покупки жилья в Украине достаточно незначительна – 5,4%. Почти все ипотечные сделки заключены по программе есть Обитель, от работы которой все больше зависит спрос в отдельных сегментах рынка жилья. По условиям єОселя кредитуется приобретение новых готовых объектов (не старше 10 лет) и объектов на поздних стадиях строительства.