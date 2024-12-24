Уряд змінив розрахунок головного показника для субсидій та інших видів соціальної допомоги

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги. Буде враховуватися сплата військового збору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну від 20 грудня 2024 р. № 1467 .

Відтепер буде враховуватися "заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів фізичних осіб".

До цього часу військовий збір не враховувався для розрахунку доходу для соціальної допомоги.

Нагадаємо, в Україні з 1 грудня розмір військового збору підвищили з 1,5% до 5%. Крім того, з 1 січня 2025 року військовий збір платитимуть фізичні особи-підприємці.

Базовий показник

Показник середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) є ключовим фактором для визначення права на отримання багатьох видів державної соціальної допомоги в Україні. Він впливає на такі аспекти:

Призначення допомоги. Більшість видів соціальної допомоги (наприклад, допомога малозабезпеченим сім’ям, субсидії на оплату житлово-комунальних послуг) надається лише тим домогосподарствам, чий дохід нижчий певного встановленого рівня. Якщо середньомісячний дохід перевищує поріг, сім’я може втратити право на цю допомогу.

Розмір допомоги. У деяких випадках сума допомоги залежить від розміру доходу. Наприклад, для малозабезпечених сімей розмір державної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її сукупним доходом.

Пільги. Показник доходу враховується при наданні пільг (наприклад, безкоштовне харчування для дітей у школах, пільговий проїзд або інші соціальні послуги). Сім’ї з вищим доходом можуть не мати права на ці пільги.

Субсидії. Середньомісячний дохід впливає на розрахунок розміру субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Чим вищий дохід, тим більшу частку витрат на послуги домогосподарство має оплачувати самостійно.

Соціальні виплати окремим категоріям. Для деяких категорій населення (наприклад, сімей з дітьми, багатодітних сімей) рівень доходу може бути визначальним для доступу до додаткових виплат або допомоги.

Таким чином, цей показник є базовим для системи соціального захисту та впливає на доступ сім’ї до різних форм державної підтримки.