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Уряд збільшив чисельність апарату Держприкордонслужби в Києві

Фото: Кількість прикордонників в Києві зросте на 50 осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України збільшив граничну чисельність працівників апарату Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

За його даними, чисельність збільшена на 50 осіб (з 612 до 662 осіб) на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року з дня його припинення або скасування.

Кількість чиновників в України

Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб. Протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тис. осіб.

За даними Мінфіну, найбільша чисельність працівників була у Пенсійному фонді - 21 570 осіб та Державній податковій службі - 20 625 осіб.

Далі йдуть Міністерство юстиції - 11 789 осіб, Державна митна служба - 9 768 осіб та Державна казначейська служба - 9 768 осіб.

Загалом в органах державної влади станом на початок 2024 року функціонує (без урахування сектору безпеки і оборони) Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 21 служба (наприкінці 2023 року створено Державну службу України у справах дітей), 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

Нагадаємо, в грудні 2023 року Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень за рік.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% - премії.

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