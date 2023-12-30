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Уряд завершив корпоратизацію "Енергоатому", - Міненерго

Фото: уряд завершив корпоратизацію "Енергоатому" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Кабінет міністрів прийняв рішення про перетворення державної компанії "Енергоатом" на акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики.

Також було затверджено Статут товариства, положення про наглядову раду та принципи її формування.

"Корпоратизація стратегічного національного підприємства завершена. "Енергоатом" перетворено на акціонерне товариство. Це означає впровадження міжнародних стандартів управління компанією, відкриває додаткові можливості для залучення значних інвестицій у галузь та розвиток вітчизняної атомної енергетики, яка є ключовою генерацією в країн", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, рішення уряду ухвалено на виконання закону України "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". Установлено, що товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Зазначимо, що корпоратизація "Енергоатому" як найбільшого в країні виробника і монополіста у сфері виробництва електроенергії є вимогою західних партнерів та союзників України.

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