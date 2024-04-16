UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд затвердив порядок передачі даних з реєстрів: які документи повинні бути в Дії

Фото: у Дії мають будут доступні 15 документів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив порядок комплексної передачі електронних відображень інформації, що міститься у документах, що міститься у документах, сформованих засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг Дія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 13 квітня 2024 р. № 423.

Згідно з документом, комплексна передача електронних копій документів здійснюється з використанням мобільного додатка Порталу Дія за бажанням особи, яка має намір отримати публічні та інші послуги державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, банків, фінансових установ, інших юридичних осіб.

Комплексно можуть бути передані електронні копії документів та окрема інформація (відомості, дані) з таких документів:

  • 1) е-паспорт;
  • 2) е-паспорт для виїзду за кордон;
  • 3) реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • 4) індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за формою ОК-5;
  • 5) індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за формою ОК-7;
  • 6) відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;
  • 7) електронне посвідчення водія;
  • 8) електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • 9) електронна форма довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  • 10) електронне відображення актового запису про народження;
  • 11) електронне відображення актового запису про шлюб;
  • 12) електронне відображення актового запису про розірвання шлюбу;
  • 13) електронне відображення актового запису про зміну імені;
  • 14) електронний студентський (учнівський) квиток закладу фахової передвищої, вищої та/або професійної (професійно-технічної) освіти;
  • 15) єДокумент про освіту, що підтверджує здобуття особою певного освітнього (освітньо-кваліфікаційного, освітньо-професійного, освітньонаукового/освітньо-творчого) рівня.

Комплексна передача електронних копій документів передбачає можливість передачі за бажанням особи одночасно електронних копій документів, визначених постановою, та/або за вибором особи окремих електронних копій зазначених документів, чи окремої інформації (відомостей, даних) з таких документів.

Комплексна передача електронних копій документів забезпечується засобами Порталу Дія, є альтернативним способом їх отримання та не виключає можливості отримання електронних копій документів у визначеному спеціальним законодавством порядку, йдеться в постанові.

Що таке "Дія"

"Дія" - це мобільний додаток, веб-портал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України.

Функції "Дії":

  • Зберігання цифрових документів: паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про народження, ІПН та інші.
  • Отримання державних послуг: реєстрація ФОП, допомога при народженні дитини, оформлення субсидії та багато інших.
  • Сплата штрафів: за порушення правил дорожнього руху, за несвоєчасну сплату комунальних послуг.
  • Голосування на виборах: онлайн-голосування за допомогою електронного підпису.
  • Звернення до органів влади: подання запитів, скарг, пропозицій.

Станом на лютий 2024 року:

  • Кількість користувачів: понад 20 мільйонів.
  • Кількість доступних послуг: 72 на порталі та 9 в мобільному додатку.
  • Кількість цифрових документів: 15.
Читайте РБК-Україна в Google News
Дія