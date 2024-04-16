Уряд затвердив порядок передачі даних з реєстрів: які документи повинні бути в Дії
Кабінет міністрів затвердив порядок комплексної передачі електронних відображень інформації, що міститься у документах, що міститься у документах, сформованих засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг Дія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 13 квітня 2024 р. № 423.
Згідно з документом, комплексна передача електронних копій документів здійснюється з використанням мобільного додатка Порталу Дія за бажанням особи, яка має намір отримати публічні та інші послуги державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, банків, фінансових установ, інших юридичних осіб.
Комплексно можуть бути передані електронні копії документів та окрема інформація (відомості, дані) з таких документів:
- 1) е-паспорт;
- 2) е-паспорт для виїзду за кордон;
- 3) реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- 4) індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за формою ОК-5;
- 5) індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за формою ОК-7;
- 6) відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;
- 7) електронне посвідчення водія;
- 8) електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- 9) електронна форма довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- 10) електронне відображення актового запису про народження;
- 11) електронне відображення актового запису про шлюб;
- 12) електронне відображення актового запису про розірвання шлюбу;
- 13) електронне відображення актового запису про зміну імені;
- 14) електронний студентський (учнівський) квиток закладу фахової передвищої, вищої та/або професійної (професійно-технічної) освіти;
- 15) єДокумент про освіту, що підтверджує здобуття особою певного освітнього (освітньо-кваліфікаційного, освітньо-професійного, освітньонаукового/освітньо-творчого) рівня.
Комплексна передача електронних копій документів передбачає можливість передачі за бажанням особи одночасно електронних копій документів, визначених постановою, та/або за вибором особи окремих електронних копій зазначених документів, чи окремої інформації (відомостей, даних) з таких документів.
Комплексна передача електронних копій документів забезпечується засобами Порталу Дія, є альтернативним способом їх отримання та не виключає можливості отримання електронних копій документів у визначеному спеціальним законодавством порядку, йдеться в постанові.
Що таке "Дія"
"Дія" - це мобільний додаток, веб-портал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України.
Функції "Дії":
- Зберігання цифрових документів: паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про народження, ІПН та інші.
- Отримання державних послуг: реєстрація ФОП, допомога при народженні дитини, оформлення субсидії та багато інших.
- Сплата штрафів: за порушення правил дорожнього руху, за несвоєчасну сплату комунальних послуг.
- Голосування на виборах: онлайн-голосування за допомогою електронного підпису.
- Звернення до органів влади: подання запитів, скарг, пропозицій.
Станом на лютий 2024 року:
- Кількість користувачів: понад 20 мільйонів.
- Кількість доступних послуг: 72 на порталі та 9 в мобільному додатку.
- Кількість цифрових документів: 15.