Уряд затвердив порядок передачі даних з реєстрів: які документи повинні бути в Дії

Кабінет міністрів затвердив порядок комплексної передачі електронних відображень інформації, що міститься у документах, що міститься у документах, сформованих засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг Дія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 13 квітня 2024 р. № 423 .

Згідно з документом, комплексна передача електронних копій документів здійснюється з використанням мобільного додатка Порталу Дія за бажанням особи, яка має намір отримати публічні та інші послуги державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, банків, фінансових установ, інших юридичних осіб.

Комплексно можуть бути передані електронні копії документів та окрема інформація (відомості, дані) з таких документів:

1) е-паспорт;

2) е-паспорт для виїзду за кордон;

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

4) індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за формою ОК-5;

5) індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за формою ОК-7;

6) відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;

7) електронне посвідчення водія;

8) електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

9) електронна форма довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

10) електронне відображення актового запису про народження;

11) електронне відображення актового запису про шлюб;

12) електронне відображення актового запису про розірвання шлюбу;

13) електронне відображення актового запису про зміну імені;

14) електронний студентський (учнівський) квиток закладу фахової передвищої, вищої та/або професійної (професійно-технічної) освіти;

15) єДокумент про освіту, що підтверджує здобуття особою певного освітнього (освітньо-кваліфікаційного, освітньо-професійного, освітньонаукового/освітньо-творчого) рівня.

Комплексна передача електронних копій документів передбачає можливість передачі за бажанням особи одночасно електронних копій документів, визначених постановою, та/або за вибором особи окремих електронних копій зазначених документів, чи окремої інформації (відомостей, даних) з таких документів.

Комплексна передача електронних копій документів забезпечується засобами Порталу Дія, є альтернативним способом їх отримання та не виключає можливості отримання електронних копій документів у визначеному спеціальним законодавством порядку, йдеться в постанові.

Що таке "Дія"

"Дія" - це мобільний додаток, веб-портал і бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України.

Функції "Дії":

Зберігання цифрових документів: паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про народження, ІПН та інші.

Отримання державних послуг: реєстрація ФОП, допомога при народженні дитини, оформлення субсидії та багато інших.

Сплата штрафів: за порушення правил дорожнього руху, за несвоєчасну сплату комунальних послуг.

Голосування на виборах: онлайн-голосування за допомогою електронного підпису.

Звернення до органів влади: подання запитів, скарг, пропозицій.

Станом на лютий 2024 року: