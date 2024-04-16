Кабмин утвердил порядок передачи данных из реестров: какие документы должны быть в "Дії"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 13 апреля 2024 г. №423 .

Согласно документу, комплексная передача электронных копий документов осуществляется с использованием мобильного приложения Портала Дія по желанию лица с целью получить публичные и другие услуги государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, банков, финансовых учреждений, других юридических лиц.

Комплексно могут быть переданы электронные копии документов и отдельная информация (сведения, данные) из следующих документов:

1) е-паспорт;

2) е-паспорт для выезда за границу;

3) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

4) индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования по форме ОК-5;

5) индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования по форме ОК-7;

6) сведения из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;

7) электронное удостоверение водителя;

8) электронное свидетельство о регистрации транспортного средства;

9) электронная форма справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица;

10) электронное отображение актовой записи о рождении;

11) электронное отображение актовой записи о браке;

12) электронное отображение актовой записи о расторжении брака;

13) электронное отображение актовой записи об изменении имени;

14) электронный студенческий (учащийся) билет заведения профессионального высшего, высшего и/или профессионального (профессионально-технического) образования;

15) еДокумент об образовании, подтверждающий получение лицом определенного образовательного (образовательно-квалификационного, образовательно-профессионального, образовательно-научного/образовательно-творческого) уровня.

Комплексная передача электронных копий документов предусматривает возможность передачи по желанию личности одновременно электронных копий документов, определенных постановлением, и/или по выбору личности отдельных электронных копий указанных документов или отдельной информации (сведений, данных) из таких документов.

Комплексная передача электронных копий документов обеспечивается средствами Портала Дія, является альтернативным способом их получения и не исключает возможности получения электронных копий документов в установленном специальным законодательством порядке, говорится в постановлении.

Что такое "Дія"

"Дія" - это мобильное приложение, веб-портал и бренд цифрового государства в Украине, разработанное Министерством цифровой трансформации Украины.

Функции "Дії":

Хранение цифровых документов: паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, ИНН и другие.

Получение государственных услуг: регистрация ФЛП, помощь при рождении ребенка, оформление субсидии и многие другие.

Уплата штрафов: за нарушение ПДД, за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Голосование на выборах: онлайн-голосование с помощью электронной подписи.

Обращение в органы власти: подача запросов, жалоб, предложений.

По состоянию на февраль 2024: