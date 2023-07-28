Уряд затвердив початок та кінець навчального року: названі дати

Уряд затвердив постанову щодо початку й кінця навчального року. Він триватиме з 1 вересня 2023 до 28 червня 2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як пише прем'єр-міністр, ОВА та засновники закладів освіти повинні забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

Зокрема на побудову якісних укриттів буде виділено 1,5 млрд гривень.

"Найголовніше - це безпека дітей та освітнього процесу. Побудова комфортних і якісних укриттів - питання номер один, яке ми ставили перед громадами. Кошти для цього були виділені. 1,5 млрд гривень. Місцева влада і громади відіграють у цих рішеннях головну роль", - пише Шмигаль.