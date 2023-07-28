ua en ru
Пт, 28 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уряд затвердив початок та кінець навчального року: названі дати

Новость на русском →
П'ятниця 28 липня 2023 18:22
Уряд затвердив початок та кінець навчального року: названі дати Фото: Уряд затвердив початок та кінець навчального року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд затвердив постанову щодо початку й кінця навчального року. Він триватиме з 1 вересня 2023 до 28 червня 2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як пише прем'єр-міністр, ОВА та засновники закладів освіти повинні забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

Зокрема на побудову якісних укриттів буде виділено 1,5 млрд гривень.

"Найголовніше - це безпека дітей та освітнього процесу. Побудова комфортних і якісних укриттів - питання номер один, яке ми ставили перед громадами. Кошти для цього були виділені. 1,5 млрд гривень. Місцева влада і громади відіграють у цих рішеннях головну роль", - пише Шмигаль.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як підготувати дітей до першого класу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа
NEWS
Безграмотні дії операторів ППО. Данілов відреагував на вибухи в Таганрозі
Безграмотні дії операторів ППО. Данілов відреагував на вибухи в Таганрозі
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків