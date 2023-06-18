Оформлення "в один клік". Українцям спростили отримання субсидії

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка спростить процедуру звернення громадян за житловою субсидією і забезпечить швидке прийняття рішення щодо її надання. Це відбуватиметься у рамках експериментального проєкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики .

Відповідну постанову ухвалили 13 червня. Спрощений механізм звільнить громадян від потреби збирати довідки та заповнювати декларації на призначення житлово-комунальних субсидій.

Як працюватиме механізм

Уповноваженому члену родини потрібно лише подати спрощену заяву, в якій зазначити інформацію про членів домогосподарства, на яких має бути призначено субсидію, місце проживання та реквізити рахунку (у форматі ІВАN), на який мають зараховуватись субсидії у випадку призначення.

Потім визначити зручний для себе канал для комунікації та підписати спрощену заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або підпису (якщо заява – паперова).

Далі – органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.

Перевірка домогосподарства на відповідність вимогам, передбаченим для призначення житлової субсидії, та формування заповненої (замість заявника) повної форми заяви та декларації по кожному домогосподарству триватиме 10 днів. Надалі орган Пенсійного фонду прийме рішення про призначення і розмір житлової субсидії або відмову) і повідомить про це.

“У випадку, якщо за результатами формування декларації, буде зʼясовано, що з певних причин родина не може претендувати на отримання субсидій, заявник матиме 14 днів, щоб на підставі підтвердних документів спростувати (доповнити) відомості з офіційних джерел інформації. Після перевірки фактів, викладених в уточнених документах заявника, Пенсійний фонд України може змінити своє рішення на позитивне. Про це заявника буде поінформовано додатково”, - додали у Мінсоцполітики.

Де подати заяву

Звернення в електронній формі можна буде подати в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, у мобільному додатку ПФУ, на Порталі Дія.

Також спрощене звернення можна буде надіслати поштою або подати через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП, що не обмежує населення в способах звернення.

У Мінсоцполітики наголосили, що подати спрощену заяву можна буде тільки після технічної реалізації цього механізму Пенсійним фондом України. Скористатися ним напередодні опалювального сезону зможуть усі потенційні субсидіанти.

Разом з тим, за бажання заявника, залишається можливість звернення з повним пакетом документів за чинним механізмом.