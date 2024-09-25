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Уряд встановив новий розмір виплат у разі загибелі або поранення військових

Фото: Кабмін встановив виплату у разі смерті захисників в розмірі 22 млн 710 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив новий Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкту бюджету на постанову від 24 вересня 2024 р. № 1090.

Порядок визначає механізм призначення та виплати допомоги учасникам в АТО у Донецькій та Луганській областях та відсічі агресії Російської Федерації проти України.

Одноразова грошова допомога призначається та виплачується:

  • 1) у разі загибелі (смерті) або визнання безвісно відсутніми осіб, - з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть, або з дати набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою;
  • 2) у разі встановлення інвалідності, - з дати, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.

Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) призначається та виплачується членам сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України у розмірі 750 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (померли) особи.

Зараз прожитковий мінімум складає 3028 гривень. Тобто виплата становить 22 млн 710 тисяч гривень.

Одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається та виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни, залежно від групи інвалідності в таких розмірах:

  • 400 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб, - у разі встановлення інвалідності I групи (12 млн 112 тисяч гривень);
  • 300 прожиткових мінімумів, - у разі встановлення інвалідності II групи (9 млн 84 тисяч гривень);
  • 250 прожиткових мінімумів, - у разі встановлення інвалідності III групи (7 млн 570 тисяч гривень).

Для призначення та виплати одноразової грошової допомоги заявник подає до Мінветеранів заяву. Заява може подаватися: у паперовій формі; в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у разі наявності технічної можливості (Портал Дія) або засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Нагадаємо, після початку війни Кабінет міністрів ухвалив рішення про виплати одноразової грошової допомоги у 15 млн гривень за смерть військових їхнім родинам.

Зараз виплата родині захисника в разі його загибелі встановлена на рівні закону. У березні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Закон набув чинності 4 квітня.

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