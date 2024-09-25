Уряд встановив новий розмір виплат у разі загибелі або поранення військових

Порядок визначає механізм призначення та виплати допомоги учасникам в АТО у Донецькій та Луганській областях та відсічі агресії Російської Федерації проти України.

Одноразова грошова допомога призначається та виплачується:

1) у разі загибелі (смерті) або визнання безвісно відсутніми осіб, - з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть, або з дати набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою;

2) у разі встановлення інвалідності, - з дати, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.

Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) призначається та виплачується членам сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України у розмірі 750 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (померли) особи.

Зараз прожитковий мінімум складає 3028 гривень. Тобто виплата становить 22 млн 710 тисяч гривень.

Одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається та виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни, залежно від групи інвалідності в таких розмірах:

400 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб, - у разі встановлення інвалідності I групи (12 млн 112 тисяч гривень);

300 прожиткових мінімумів, - у разі встановлення інвалідності II групи (9 млн 84 тисяч гривень);

250 прожиткових мінімумів, - у разі встановлення інвалідності III групи (7 млн 570 тисяч гривень).

Для призначення та виплати одноразової грошової допомоги заявник подає до Мінветеранів заяву. Заява може подаватися: у паперовій формі; в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у разі наявності технічної можливості (Портал Дія) або засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни.