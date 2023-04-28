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Уряд вніс зміни до постанови про забезпечення дешевим газом населення

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Україна, П'ятниця 28 квітня 2023 15:20
Уряд вніс зміни до постанови про забезпечення дешевим газом населення Фото: дешевий газ буде продавати і "Укрнафта" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

Мельничук не уточнює, на який термін продовжена дія постанови про ПСО.

За його даними, на ПАТ "Укрнафта" покладені обов'язки з продажу газу власного видобутку з метою формування НАК "Нафтогаз України" ресурсу природного газу для побутових споживачів і виробників теплової енергії.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2022 року Кабінет міністрів затвердив Положення про покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на суб'єктів ринку природного газу, зобов'язавши "Нафтогаз" продавати газ виробникам тепла та гарячої води за ціною 7420 гривень за тисячу кубометрів.

У вересні Кабінет міністрів продовжив дію ПСО до 30 квітня 2023 року.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта".

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