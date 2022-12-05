Уряд вирішив погасити заборгованість за лікарняними та декретними на 3,5 млрд гривень

Кабінет міністрів України протягом грудня 2022 року спрямує 3,5 млрд гривень на погашення заборгованості за лікарняними і виплатами у зв’язку з вагітністю та пологами, яка утворилась у Фонді соціального страхування за рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
"Це дозволить повністю врегулювати проблему накопиченої заборгованості за неоплаченими лікарняними та виплатами у зв’язку з вагітністю та пологами, яка протягом 2022 року утворилась у Фонді соціального страхування, який до 1 січня 2023 року є відповідальним за здійснення таких виплат", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України змінив порядок фінансування е-лікарняних. Отримати виплати можна не лише на підставі оригіналу е-лікарняного, але і витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності.