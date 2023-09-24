Електронні рецепти. Українцям відповіли на п'ять популярних запитань

Минулого року в Україні запровадили електронні рецепти для купівлі препаратів в аптеках. Українцям дали відповідь на п'ять найпоширеніших питань, пов'язаних з е-рецептами.
Про це повідомляє РБК-Україна на посилання на сайт Кабінету міністрів України
З початку дії послуги, виписано понад 62 млн рецептів, з яких понад 1,26 млн - за власні кошти пацієнта.
Так, це можливо, коли у людини хронічні чи рецидивуючі захворювання. Лікар може виписати рецепт без візиту пацієнта. Але може і відмовити, якщо хоче оглянути пацієнта особисто.
Якщо фармацевт помітив помилку - він має право скасувати рецепт. В такому разі вам потрібно звернутись до лікаря. Це можна зробити дистанційно. Якщо помилка системи - лікар повідомить спеціалістам. Якщо помилка лікаря - отримаєте новий е-рецепт.
В е-рецепті немає діагнозу та скарг пацієнта. Лише контактну інформацію, термін дії рецепту, інформацію про лікарський засіб та його приймання.
Така ситуація можлива з двох причин. Перша: ви неправильно вказали мобільний номер (чи його втратили). Тоді вам потрібно внести зміни в електронній системі охорони здоров'я.
Друга: ви обрали підтвердження особистості через документи. У такому випадку лікар має надрукувати вам інформаційну памʼятку до рецепта, яка містить номер рецепта та код його погашення.
В такому разі необхідно звернутися до лікаря, для формування нового коду. Це можна зробити зателефонувавши або написавши у месенджер.
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