Уряд виділив понад 15 млрд гривень на закупівлю дронів

"Сьогодні уряд виділяє додаткові 15,5 млрд гривень для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники цього року. Кошти підуть адміністрації Держспецзв’язку, що займається відповідними закупівлями", - повідомив Шмигаль.

За його словами, виділені кошти дозволять поставити Силам безпеки та оборони 300 тисяч безпілотників.

Видатки бюджету на оборону

На початку березня цього року Кабмін вже виділяв на закупівлю дронів 5 мільярдів гривень. Однак пізніше президент Володимир Зеленський доручив Кабміну налагодити в Україні масове виробництво дронів. Перші розмови про масштабне виробництво Україною дронів почались у грудні 2023 року.

Цікаво і те, що на початку року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв про те, що Україна змогла наздогнати Росію за кількістю виробництва ударних дронів-камікадзе, подібних до іранських "Shahed-131" та "Shahed-136".

Детально про те, як вплине виробництво дронів Україною на хід війни з Росією - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.