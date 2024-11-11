UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Уряд веде переговори з ЄС для тимчасового виключення України з дії екологічного мита СВАМ, - Гринчук

Фото: уряд веде переговори з ЄС для тимчасового виключення України з дії екологічного мита СВАМ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Уряд України розглядає всі можливі варіанти взаємодії з Євросоюзом, щоб мінімізувати вплив екологічного мита CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) на українських виробників, зокрема - питання тимчасового виключення українського експорту з цього механізму через інструмент форс-мажору.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мінпром".

Гринчук зазначила, що, наприклад, електроенергетику взагалі може бути виключено з-під CBAM у разі відновлення експорту електроенергії, тому що вже відбулася інтеграція в ENTSO-E. Також міністерка звернула увагу, що в самому ЄС тривають дискусії щодо дії цього мита.

"Але і в ЄС тривають дискусії щодо покриття секторів, де буде запроваджено CBAM і кого він зачепить найбільше. Навіть тут можна очікувати змін з огляду на новий склад Єврокомісії", – наголосила Гринчук.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро.

Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас – повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.

У свою чергу аналітики GMK Center оприлюднили аналітику, згідно з якою вже до 2030 року Україна може втратити мінімум 5 млрд доларів ВВП через дію СВАМ, тож потрібно якнайшвидше домовитися з ЄС щодо відтермінування дії цього мита для українських виробників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Економіка України