Уряд утворив штаб з організації роботи пунктів незламності

Кабінет міністрів України утворив Координаційний штабу з питань розгортання та організації роботи пунктів незламності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову від 20 грудня 2022 р. № 1418.
Очолить штаб віце-прем’єр-міністр України з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
До штабу увійдуть заступники міністрів та керівників центральних органів виконавчої влади, а також начальники (заступники начальників) обласних військових адміністрацій.
Згідно з документом, штаб є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів України.
Основними завданнями Координаційного штабу є:
Раніше Кабінет міністрів України затвердив порядок організації та функціонування пунктів незламності. Постанова містить примірний перелік комплектації пунктів.
Мапа з усіма точками доступна на спеціальному сайті.