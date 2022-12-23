Уряд утворив штаб з організації роботи пунктів незламності
Кабінет міністрів України утворив Координаційний штабу з питань розгортання та організації роботи пунктів незламності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову від 20 грудня 2022 р. № 1418.
Очолить штаб віце-прем’єр-міністр України з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
До штабу увійдуть заступники міністрів та керівників центральних органів виконавчої влади, а також начальники (заступники начальників) обласних військових адміністрацій.
Згідно з документом, штаб є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів України.
Основними завданнями Координаційного штабу є:
- 1) сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання державної, а також приватної форми власності (за згодою) з питань розгортання та організації роботи пунктів незламності;
- 2) підготовка пропозицій щодо утворення обласних штабів та Київського міського штабу з питань розгортання та організації роботи пунктів незламності із залученням до їх складу організаторів пунктів незламності;
- 3) визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час розгортання та організації роботи пунктів незламності.
Раніше Кабінет міністрів України затвердив порядок організації та функціонування пунктів незламності. Постанова містить примірний перелік комплектації пунктів.
Мапа з усіма точками доступна на спеціальному сайті.