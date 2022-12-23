Уряд утворив штаб з організації роботи пунктів незламності

Кабінет міністрів України утворив Координаційний штабу з питань розгортання та організації роботи пунктів незламності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову від 20 грудня 2022 р. № 1418.

Очолить штаб віце-прем’єр-міністр України з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. До штабу увійдуть заступники міністрів та керівників центральних органів виконавчої влади, а також начальники (заступники начальників) обласних військових адміністрацій. Згідно з документом, штаб є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів України. Основними завданнями Координаційного штабу є: 1) сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання державної, а також приватної форми власності (за згодою) з питань розгортання та організації роботи пунктів незламності;

2) підготовка пропозицій щодо утворення обласних штабів та Київського міського штабу з питань розгортання та організації роботи пунктів незламності із залученням до їх складу організаторів пунктів незламності;

3) визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час розгортання та організації роботи пунктів незламності.