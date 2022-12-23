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Кабмин создал штаб по организации работы пунктов несокрушимости

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Украина, Пятница 23 декабря 2022 13:03
Кабмин создал штаб по организации работы пунктов несокрушимости Фото: Кабмин образовал штаб по организации работы пунктов несокрушимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины создал Координационный штаб по вопросам развертывания и организации работы пунктов несокрушимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 20 декабря 2022 г. № 1418 .

Возглавит штаб вице-премьер-министр Украины по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В штаб войдут заместители министров и руководителей центральных органов исполнительной власти, а также начальники (заместители начальников) областных военных администраций.

Согласно документу, штаб является временным консультативно-совещательным органом Кабинета министров Украины.

Основными задачами Координационного штаба являются:

  • 1) содействие координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, субъектов государственного управления, а также частной формы собственности (по согласию) по вопросам развертывания и организации работы пунктов несокрушимости;
  • 2) подготовка предложений по образованию областных штабов и Киевского городского штаба по вопросам развертывания и организации работы пунктов несокрушимости с привлечением в их состав организаторов пунктов несокрушимости;
  • 3) определение путей и способов решения проблемных вопросов, возникающих при развертывании и организации работы пунктов несокрушимости.

Ранее Кабинет Министров Украины утвердил порядок организации и функционирования пунктов несокрушимости. Постановление содержит примерный список комплектации пунктов.

Карта со всеми точками доступна на специальном сайте.

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