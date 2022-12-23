Кабмин создал штаб по организации работы пунктов несокрушимости

Кабинет министров Украины создал Координационный штаб по вопросам развертывания и организации работы пунктов несокрушимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 20 декабря 2022 г. № 1418 .

Возглавит штаб вице-премьер-министр Украины по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. В штаб войдут заместители министров и руководителей центральных органов исполнительной власти, а также начальники (заместители начальников) областных военных администраций. Согласно документу, штаб является временным консультативно-совещательным органом Кабинета министров Украины. Основными задачами Координационного штаба являются: 1) содействие координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, субъектов государственного управления, а также частной формы собственности (по согласию) по вопросам развертывания и организации работы пунктов несокрушимости;

2) подготовка предложений по образованию областных штабов и Киевского городского штаба по вопросам развертывания и организации работы пунктов несокрушимости с привлечением в их состав организаторов пунктов несокрушимости;

3) определение путей и способов решения проблемных вопросов, возникающих при развертывании и организации работы пунктов несокрушимости.