Кабмин создал штаб по организации работы пунктов несокрушимости
Кабинет министров Украины создал Координационный штаб по вопросам развертывания и организации работы пунктов несокрушимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 20 декабря 2022 г. № 1418 .
Возглавит штаб вице-премьер-министр Украины по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
В штаб войдут заместители министров и руководителей центральных органов исполнительной власти, а также начальники (заместители начальников) областных военных администраций.
Согласно документу, штаб является временным консультативно-совещательным органом Кабинета министров Украины.
Основными задачами Координационного штаба являются:
- 1) содействие координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, субъектов государственного управления, а также частной формы собственности (по согласию) по вопросам развертывания и организации работы пунктов несокрушимости;
- 2) подготовка предложений по образованию областных штабов и Киевского городского штаба по вопросам развертывания и организации работы пунктов несокрушимости с привлечением в их состав организаторов пунктов несокрушимости;
- 3) определение путей и способов решения проблемных вопросов, возникающих при развертывании и организации работы пунктов несокрушимости.
Ранее Кабинет Министров Украины утвердил порядок организации и функционирования пунктов несокрушимости. Постановление содержит примерный список комплектации пунктов.
Карта со всеми точками доступна на специальном сайте.