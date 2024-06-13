Уряд уточнив норми щодо необхідності проходження ВЛК

Згідно з документом, "процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням та відстрочки… не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду".

Крім того, особи до досягнення 25-річного віку не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

"Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку", - йдеться в постанові.