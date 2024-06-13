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Уряд уточнив норми щодо необхідності проходження ВЛК

Фото: ВЛК не потрібно проходити для заброньованих та до 25 років (biz.today.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку (постанова № 1487) та Порядку проведення призову громадян на військову службу (№560).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 07 червня 2024 р. № 675.

Згідно з документом, "процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням та відстрочки… не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду".

Крім того, особи до досягнення 25-річного віку не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

"Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку", - йдеться  в постанові.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Перед цим Кабмін ухвалив низку постанов, які визначають порядок вручення повісток, проходження ВЛК та інше.

Зокрема, постановою № 560 строк дії висновку військово-лікарської комісії скорочено з п’яти до одного року.

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Мобілізація в Україні