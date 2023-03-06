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Уряд України планує зберігати запаси палива на території країн Європи

Фото: Україна зберігатиме паливо в країнах ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект закону про державні резерви. Документом пропонується передбачити можливість зберігання запасів палива на території країн Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №9079.

Проект має на меті реформування діючої на сьогодні системи державного матеріального резерву.

"Чинні засади функціонування державного матеріального резерву, порядок його формування та використання ґрунтуються на застарілих принципах і не враховують сучасних змін у ситуації, в якій перебуває Україна", - йдеться в пояснювальній записці.

Проектом закону пропонується:

  • розмежування державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву, а також пропонується чітке визначення балансоутримувача як державного матеріального резерву так і балансоутримувачів мобілізаційного резерву;
  • передбачити оновлені принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей;
  • законодавчо закріпити поняття резервування, порядок та критерії відбору резервантів;
  • удосконалити порядок проведення освіження матеріальних цінностей;
  • передбачити можливість зберігання палива на території країн Європи;
  • ввести варіант штрафних санкцій, який надасть змогу посилити відповідальність та дозволить дисциплінувати суб’єктів господарювання;
  • встановити, що рішення про застосування фінансових санкцій є виконавчим документом;
  • звільнити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів від сплати судового збору;
  • створити захищену автоматизовану базу даних, відповідно до якої здійснюються зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення інформації, та формування звітності, з дотриманням вимог законодавства, яким врегульовано питання доступу до інформації з обмеженим доступом.

Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні у січні-лютому викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.

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