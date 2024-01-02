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Уряд Туска збереже заборону на імпорт українського зерна до Польщі

Вівторок 02 січня 2024 20:03
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Уряд Туска збереже заборону на імпорт українського зерна до Польщі Фото: Чеслав Секерський, міністр сільського господарства та розвитку села Польщі (twitter.com/MRiRW_GOV_PL)
Автор: Іван Носальський

Польща не скасовуватиме заборону на імпорт українського зерна, яку було запроваджено у травні 2023 року. Країна чекає на нові правила на рівні Євросоюзу.

Про це заявив міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24 та міністерство сільського господарства Польщі у Twitter.

"Ми повинні підтримувати ембарго, доки не будуть узгоджені умови, які його замінять. Я вважаю, що хорошим рішенням буде запровадження ліцензування транспорту з використанням одночасно транзитних шляхів за межами Польщі", - наводить міністерство заяву Секерського в інтерв'ю TVP Info.

При цьому, за інформацією Polskie Radio 24, міністр в інтерв'ю також розповів, що експорт українського зерна має здійснюватись іншим шляхом, ніж європейський чи польський.

"Тому що завжди є певний ризик навіть під час транзиту, що частина зерна та іншої сільгосппродукції залишиться у Польщі", - додав він.

Заборона імпорту українського зерна

Нагадаємо, частина країн ЄС навесні 2023 року запровадила заборону на імпорт українського зерна. Це було з тим, що імпорт сильно впливав ціни на внутрішніх ринках держав.

При цьому пізніше рішення запровадили на рівні Єврокомісії для Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії. Воно діяло до 15 вересня.

Після цього очікувалося, що заборону імпорту скасують. Але Польща, Угорщина та Словаччина вирішили продовжити такі заходи в односторонньому порядку.

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