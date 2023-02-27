Уряд скасував відстрочення митних платежів для ліків та продуктів, введене на початку війни

Кабінет міністрів України скасував відстрочення сплати митних платежів для ліків, медичних виробів, продуктів, та товарів критичного імпорту. Рішення про відстрочення було ухвалено в березні 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову від 24 лютого 2023 р. № 166.
Згідно з документом, скасовується відстрочення сплати митних платежів для імпорту таких товарів:
Водночас для товарів військового призначення скасування відстрочення сплати митних платежів відбудеться тільки з 1 червня 2023 року.
Нагадаємо, українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов’язалася забезпечити збільшення податкових надходжень до держбюджету.
Зобов'язання включають скасування спеціальних положень, що дозволяють платникам податків використовувати спрощену систему оподаткування, а саме: ставку єдиного податку в розмірі 2%, і відновлення довоєнного режиму для цих платників податків з 1 липня 2023 року.