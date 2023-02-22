Уряд Швейцарії просить парламент схвалити нову гумодопомогу Україні

За його словами, уряд закликав парламент схвалити передачу нової гуманітарної допомоги.

У відомстві наголосили, що подальша підтримка необхідна для покращення "важкого становища" людей в Україні, де 40% населення залежить від допомоги.

"У гуманітарному плані, дипломатично та з урахуванням відновлення, ми можемо підтримати Україну", - заявив Кассіс.

Згідно з ініціативою Швейцарії, більшість коштів - 116 млн доларів - буде спрямована на потреби Україні, а для Молдови планується передбачити понад 26 млн доларів.

Кошти хочуть направити на укриття для шкіл, ремонт лікарень та енергетичної інфраструктури та невеликі кредити малому сільськогосподарському бізнесу. Серед проектів, які можуть бути підтримані, - знешкодження мін, психологічна та соціальна допомога населенню.