Уряд схвалив 10-річне будівництво бомбосховищ за 800 млрд гривень

Метою Стратегії є формування захищеного середовища для цивільного населення шляхом створення мережі об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту для захисту життя і мінімізації втрат в разі застосування ворогом сучасних засобів ураження.

У документі зазначається, що зараз на території України, підконтрольній уряду України, 62,7 тисяч об'єктів, які забезпечують укриття 48,8% населення. З них готовими до використання за призначенням є 54,2 тисячі.

Плани з будівництва

Досягнення завдань здійснюватиметься трьома етапами: перший етап - 2025-2027 роки; другий етап - 2028-2030 роки; третій етап - 2031-2034 роки.

На першому етапі заплановано збільшення кількості об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на 2 300 споруд за рахунок будівництва нових захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення

На другому етапі - збільшення кількості на 3 000 споруд за рахунок будівництва нових захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення (зокрема захисних споруд публічного доступу).

На третьому етапі - збільшення кількості на 8 000 споруд.

Фінансування програми

Для досягнення стратегічних цілей необхідне фінансування орієнтовно в обсязі 789,3 млрд гривень (перший етап - 151,1 млрд гривень, другий етап - 181,6 млрд гривень, третій етап - 456,6 млрд гривень), зокрема, за рахунок коштів державного бюджету в обсязі 81,2 млрд гривень.

Передбачається також залучити кошти міжнародної Коаліції з питань розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту в обсязі 642,5 млрд гривень (14,69 млрд євро).