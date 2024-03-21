UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд Шотландії має допомогти з виробництвом зброї для допомоги Україні

Архівне фото: Уряд Шотландії закликали підтримати оборонний сектор країни для допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Шотландії має підтримати оборонний сектор і виробництво зброї в країні для допомоги Україні.

Про це заявив депутат від "Шотландської національної партії" Стюарт Макдональд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Він закликав міністрів у Холіруді (офіційна резиденція британських монархів у Шотландії - ред.) відігравати активнішу роль у підтримці внутрішнього оборонного сектору Шотландії.

Також він вважає за потрібне підвищувати кваліфікацію і збільшувати внесок у загальні зусилля Заходу з підтримки України.

Депутат сказав, що має бути створено схему підтримки оборони Шотландії та України, щоб шотландський уряд міг працювати з промисловістю, коледжами, університетами та урядом Великої Британії над визначенням програм, які могли б допомогти в боротьбі проти російського вторгнення.

"Така схема могла б також вивчити можливість створення нових партнерських можливостей для підтримки вітчизняного оборонного сектору за рахунок інвестицій у навички, учнівство, дослідження та розробки", - сказав він.

Шотландія і війна РФ проти України

У січні повідомлялося, що місцева влада низки міст Шотландії не отримала 10 млн фунтів стерлінгів для фінансування роботи готелів, у яких розмістили біженців з України. Це змусить українців шукати інше житло.

А минулого літа королівські Військово-повітряні сили Великої Британії піднімали реактивні літаки Typhoon для перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-142, що були зафіксовані в повітряному просторі країни, на північ від Шетландських островів у Шотландії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШотландияВійна в Україні