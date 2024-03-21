Уряд Шотландії має допомогти з виробництвом зброї для допомоги Україні

Він закликав міністрів у Холіруді (офіційна резиденція британських монархів у Шотландії - ред.) відігравати активнішу роль у підтримці внутрішнього оборонного сектору Шотландії.

Також він вважає за потрібне підвищувати кваліфікацію і збільшувати внесок у загальні зусилля Заходу з підтримки України.

Депутат сказав, що має бути створено схему підтримки оборони Шотландії та України, щоб шотландський уряд міг працювати з промисловістю, коледжами, університетами та урядом Великої Британії над визначенням програм, які могли б допомогти в боротьбі проти російського вторгнення.

"Така схема могла б також вивчити можливість створення нових партнерських можливостей для підтримки вітчизняного оборонного сектору за рахунок інвестицій у навички, учнівство, дослідження та розробки", - сказав він.

Шотландія і війна РФ проти України

У січні повідомлялося, що місцева влада низки міст Шотландії не отримала 10 млн фунтів стерлінгів для фінансування роботи готелів, у яких розмістили біженців з України. Це змусить українців шукати інше житло.

А минулого літа королівські Військово-повітряні сили Великої Британії піднімали реактивні літаки Typhoon для перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-142, що були зафіксовані в повітряному просторі країни, на північ від Шетландських островів у Шотландії.