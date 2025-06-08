Уряд проситиме ЄС відтермінувати CBAM для України, - Міндовкілля

Як повідомив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Єгор Перелигін, Міністерством енергетики вже підготовлено проєкт офіційного звернення до Європейської Комісії та Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

У ньому йдеться про тимчасове звільнення електроенергетичного комплексу України від застосування CBAM - відповідно до статті 2 та пункту 7 статті 30 Регламенту СВАМ.

"Враховуючи значний вплив СВАМ не лише на електроенергетичний комплекс України, а і на економіку України в цілому, питання відтермінування застосування СВАМ до України потребує забезпечення консолідованої позиції уряду України", - зазначив Єгор Перелигін.

За його словами, з метою формування такої позиції Міндовкілля направило лист-запрошення до всіх заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

"Міндовкілля з метою формування консолідованої позиції щодо відтермінування застосування СВАМ до України листом від 30.05.2025

№ 25/4-17/7576-25 надіслало запрошення на всі заінтересовані центральні органи виконавчої влади для участі в узгоджувальній нараді щодо формування консолідованої позиції щодо відтермінування застосування CBAM до України, яка відбудеться 09.06.2025", - повідомив заступник міністра.

Після узгодження міжвідомчої позиції уряд напрацює подальші кроки для переговорів з Європейською Комісією, у тому числі - подання офіційного запиту щодо відтермінування або спеціального режиму застосування CBAM для України.

Раніше експерти та галузеві об’єднання неодноразово попереджали, що впровадження CBAM без врахування війни в Україні може мати критичні наслідки для енергетичного сектору та промисловості країни.