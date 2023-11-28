Уряд продовжив термін виплат ветеранам-військовим до Дня Незалежності

Раніше міністерства та відомства, військові формування, підприємства, установи, організації мали подати Пенсійному фонду України інформацію про таких осіб не пізніше ніж до 1 жовтня поточного року.

Як отримати виплати

Постановою уряду передбачено, що пенсіонери, які мають право на таку виплату, отримають її разом із пенсією.

Кошти на виплату допомоги військовослужбовцям та іншим особам, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, ПФУ перераховує на рахунки військових частин, установ, організацій, де особи проходять службу.

Іншим особам, які мають право на разову грошову виплату і які не є пенсіонерами та/або не перебувають на службі, допомога виплачується за їх зверненнями до органів ПФУ із документами, що підтверджують право на таку виплату, та даними про поточний рахунок, відкритий на ім’я особи в уповноваженому банку.

Виплати до Дня Незалежності

У липні Кабмін ухвалив постанову № 754, за якою ветерани війни та люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають від 450 до 3100 гривень.

Грошова допомога виплачується в такому розмірі:

1) особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи - 3 100 гривень;

II групи - 2 900 гривень;

III групи - 2 700 гривень;

2) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 1 000 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 3 100 гривень;

4) членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 650 гривень.

5) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 450 гривень.