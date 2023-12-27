Уряд працює над запуском страхування для морського експорту, - Свириденко

"«Металургія завжди була фундаментальною галуззю української економіки. До вторгнення РФ в Україну ГМК створював близько 10% ВВП і приносив близько третини валютної виручки від всього товарного експорту. Ця галузь завжди була і залишається експортноорієнтованою. За кордон постачали понад 80% металопродукції", - нагадала вона.

За словами Свириденко, у цьому напрямку є важливе досягнення - у вересні тимчасовим морським коридором пішли перші судна з металом, а у листопаді було зафіксовано загальне зростання експорту морем на 70%.

"Експорт металу починає працювати. Це означає, що металурги й гірники матимуть роботу, а український бюджет отримуватиме додаткові податки", - зазначила міністр економіки.

Вона також додала, що нині уряд працює над повним розблокуванням морської логістики та запуском механізму страхування суден, який вже напрацьований.

Нагадаємо, з серпня 2023 року морським коридором у Чорному морі 302 судна експортували продукцію українських аграріїв та інші вантажі до 24 країн світу.

Загалом, за даними Міністерства відновлення, морським коридором у Чорному морі експортовано 10 млн тонн вантажів.

Водночас досі не вирішеним є питання страхування. Як відомо, у держбюджеті-2023 на створення страхового фонду було виділено 20 млрд грн ($547 млн), проте ці кошти так не використали.