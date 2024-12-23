Уряд Японії змусив Honda рятувати Nissan від банкрутства, - експерт

"Синергію між Honda і Nissan знайти важко, адже обидва бренди знаходяться на тих самих ринках і грають в тих самих нішах. Бренди дуже схожі, тому об'єднання не має прагматичного кроку, це жест розпачу під тиском Мінпромторгу Японії", - зазначив Гон.

Він також нагадав про власний досвід життя в Японії: на його думку, Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії — дуже впливова організація, яка пролобіювала угоду. Honda не була зацікавлена ​​в порятунку Nissan, але була змушена зайнятися підтримкою третього за величиною автовиробника Японії.

Глава Мінпромторгу Японії Йодзі Муто не приховує, що вітає переговори про злиття Honda та Nissan. Міністр наголосив, що об'єднання призведе до зростання капіталізації корпорацій та посилення конкурентоспроможності.

Якщо компанії справді створять альянс, то Honda-Nissan стане третім виробником у світі, поступаючись лише Toyota та Volkswagen.

Вперше Карлос Гон висловився про об'єднання Honda і Nissan у серпні, і вже тоді функціонер заявив, що йдеться про поглинання компанії, що зазнає лиха. Також у периметрі угоди може бути Mitsubishi, чиї справи також йдуть не найкращим чином.