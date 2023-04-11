Уряд планує зменшити премії керівників держпідприємств

Кабінет міністрів підготував зміни до постанови "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності". Розмір премій планується зменшити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок ( ФПУ ).

"Ефективне і розумне витрачання коштів, отриманих за результатами господарської діяльності підприємств державного сектору економіки, набуває ще більшого значення і потребує від керівників органів управління цими підприємствами застосування виважених державницьких підходів", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив не підвищувати зарплати бюджетників у 2023 році.

Станом на 1 січня 2023 року у 109 органах державної влади фактично працювали 175,8 тис. осіб. Протягом 2022 року фактична чисельність працівників цих органів знизилася на 9,6 тис. осіб (на 5,2%).

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