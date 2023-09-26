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Уряд планує збільшити надбавки військовим

Україна, Вівторок 26 вересня 2023 15:41
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Уряд планує збільшити надбавки військовим Фото: уряд збільшить надбавки військовим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує змінити систему надбавок за стаж роботи працівникам Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. У цілому розмір буде збільшений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, наразі виплата надбавки за вислугу років здійснюється відповідно наказу Міністерства оборони від 17.10.2000 № 409. Разом з тим, статтею 13 закону "Про оплату праці" передбачено, що оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюються на підставі актів Кабінету міністрів.

Тому планується приведення цього питання у відповідність із діючим законодавством.

Надбавка за стаж роботи встановлюється залежно від стажу роботи у таких розмірах:

Стаж роботи

Розмір щомісячної надбавки у відсотках до посадового окладу (тарифної ставки)

понад 3 роки

10%

понад 10 років

20%

понад 20 років

30%

До стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки за стаж роботи зараховується: час роботи у військових частинах, установах, закладах, організаціях, державних підприємствах Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Зараз надбавка обчислюється у відсотках до посадових окладів (ставок) у таких розмірах:

  • за вислугу років понад 2 роки - 5%;
  • за вислугу років понад 5 років - 10%;
  • за вислугу років понад 10 років - 15%;
  • за вислугу років понад 15 років - 20%;
  • за вислугу років понад 20 років - 25%.

Доплати військовим

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Натомість Рада ухвалила закон, який передає це питання до компетенції Кабінету міністрів, який встановлює надбавки в залежності від участі у бойових діях.

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