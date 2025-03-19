Німеччина збільшить військову допомогу Україні: про яку суму мова

Канцлер Олаф Шольц, який залишає свій пост, раніше наполіг на тому, щоб зробити пом'якшення правил запозичень попередньою умовою для додаткової допомоги Україні.

Міністр фінансів Йорг Кукіс поінформував бюджетний комітет парламенту про те, що вимоги для отримання дозволу на виділення додаткових коштів виконано.

У листі міністерство погодилося на додаткові витрати в розмірі 2,547 млрд євро цього року. Разом з іншими сумами, включно з відшкодуванням з Європейського фонду миру, Німеччина виділить 3 млрд євро.

На період з 2026 по 2029 рік Кукіс планує виділити 8,252 млрд євро на військову допомогу Україні, довівши загальну суму до більш ніж 11 млрд євро.

Очікується, що бюджетний комітет схвалить виділення коштів 20 березня за умови, що верхня палата, Бундесрат, схвалить конституційну реформу.

Нижня палата парламенту, Бундестаг, 18 березня схвалила кардинальні зміни в бюджетних правилах Німеччини, спрямовані на збільшення військових витрат і пожвавлення економічного зростання.

Лідери ЄС зустрінуться 19-20 березня, і серед тем, які вони обговорять, буде допомога Україні.

У міру того як зростає невизначеність щодо майбутнього гарантій безпеки США за президента Дональда Трампа, європейські держави зазнають дедалі більшого тиску, що вимагає продемонструвати свою прихильність Україні в її війні з Росією, зокрема за допомогою військових витрат.