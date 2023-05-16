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Уряд має подбати про безперешкодний перетин кордону перевізниками, - СМПУ

Фото: уряд має подбати про безперешкодний перетин кордону перевізниками (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Спілка молочних підприємств України вимагає від українського уряду активізувати переговори з польською стороною для налагодження безперешкодної торгівлі і запобігання створенню нових штучних перешкод при перетині кордону нашими перевізниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СМПУ у Facebook.

"Ми готові самостійно звертатися до польського уряду і польського суду для вирішення цих питань. Ще зовсім недавно наші перевізники тижнями стояли на польсько-українському кордоні, не маючи змоги ввезти до Польщі продукцію наших підприємств через заборону польського уряду. Врешті-решт це питання було знято. І тепер нова біда: закрито пропускний перехід Ягодин, польські перевізники блокують дороги. В результаті зміни маршрутів черга з фур, що прямують в Україну, розтягнулася на 70 км", - заявив голова СМПУ Арсен Дідур.

СМПУ вважає, що уряд має активніше працювати з польськими колегами для усунення штучних причин подібних черг на кордоні.

"Як галузь, ми вже пережили неврегульованість погодження ветеринарних документів, все нових і нових вимог польської митної служби, рішення польського уряду про заборону ввезення деякої продукції, страйки фермерів і інше. Все це негативно впливає на економіку наших молочних підприємств", - зауважує СМПУ.

СМПУ об’єднує 19 найбільших молокопереробних компаній України.

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Кордон з Україною