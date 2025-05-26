Уряд має переглянути модель ПСО перед опалювальним сезоном, - Energy Club

У зверненні йдеться про серйозну загрозу дефіциту природного газу - за оцінками експертів, брак ресурсу на зиму може становити 4–5 млрд кубометрів. Це пов’язано зі зниженням обсягів внутрішнього видобутку на 25–40% внаслідок пошкодження інфраструктури під час російських атак, а також з обмеженими технічними можливостями для імпорту.

Додатковими викликами залишаються зростаюча конкуренція за ресурс на європейському ринку,недостатня пропускна спроможність маршрутів імпорту, а також нерентабельні тарифи на окремих напрямках.

Energy Club також акцентував увагу на викривленні ринку через чинну модель ПСО, яка зобов’язує НАК "Нафтогаз України" постачати газ окремим категоріям споживачів за фіксованими цінами. На думку експертів, це гальмує конкуренцію та стримує розвиток внутрішнього видобутку.

У листі до уряду Energy Club пропонує переглянути підхід до ПСО, запровадити поступову лібералізацію ціноутворення для комерційних споживачів, а також створити рівні правила для всіх учасників ринку, зокрема через впровадження ф’ючерсів і довгострокових контрактів.

Організація закликає активізувати співпрацю з європейськими партнерами для розширення фізичних можливостей імпорту, подолання тарифних бар’єрів, участі в спільних закупівлях та залучення європейських трейдерів до зберігання газу в українських ПСГ.

Також Energy Club вважає доцільним активізувати перемовини з міжнародними фінансовими організаціями про залучення коштів на закупівлю імпортного газу.