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Уряд Індії продовжив обмеження на експорт бензину і дизельного пального

Фото: уряд Індії продовжив обмеження на експорт бензину і дизельного пального (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада Індії продовжила обмеження, які стосуються експорту дизельного палива і бензину. Таким чином Нью-Делі планує забезпечити доступність нафтопродуктів для внутрішнього ринку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Індійський уряд, у суботу ввечері, 1 квітня, оголосив про продовження обмежень на експорт бензину та газойлю. Однак як довго ці обмеження залишатимуться чинними після продовження - невідомо.

Згідно з новими правилами, нафтопереробні компанії країни зобов'язалися продавати 50% річного обсягу експорту бензину і 30% експорту дизельного палива на внутрішньому ринку.

При цьому таке подовження може перешкодити деяким недержавним нафтопереробникам Індії купувати російське паливо для реекспорту в інші країни. Це стосується і європейських імпортерів, які припинили закупівлю нафтопродуктів у Росії через її вторгнення в Україну.

Обмеження були запроваджені минулого року після того, як недержавні нафтопереробні компанії "Reliance Industries" і "Nayara Energy" почали отримувати значні прибутки. Вони нарощували експорт палива замість того, щоб збільшувати його продаж на внутрішньому ринку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що продаж російської нафти до Індії минулого року зріс у 22 рази. Країна стала найбільшим імпортером.

Нагадаємо, Росія різко збільшила постачання нафти до Азії з великими знижками. У березні 2023 року відмічено зростання експорту російської нафти, насамперед до Китаю.

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