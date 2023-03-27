Уряд готує законопроєкт про правовий режим деокупованих територій, - Верещук

Український уряд готує законопроєкт про правовий режим деокупованих територій, де будуть описані всі можливі напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук в ефірі телемарафону.

"Зараз ми обговорюємо концепцію законодавства перехідного періоду. Ми говоримо про проєкт закону про правовий режим деокупованих територій, де будуть описані всі можливі напрямки", - сказала Верещук.

За словами міністра, мова йде не тільки про відновлення органів державної влади місцевого самоврядування, а й про встановлення справедливості.

"Також це стосується майнових прав. Ми маємо мільйони рішень з квазісудів Росії щодо майна. Наприклад, на території Криму, Донецької та Луганської областей. Також це стосується гуманітарного та інформаційного відновлення", - зазначила Верещук.