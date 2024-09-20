Уряд Естонії вимагає від ЕПЦ повного розриву з Московським Патріархатом

В МВС хочуть повного розриву з Московським патріархатом

МВС все ще опрацьовує текст надісланого статуту, але вже зараз зрозуміло, що очікування держави не виправдалися, повідомив канцлер МВС єпископу Тартуському, вікарію Талліннської єпархії Даниїлу.

У відповіді йдеться, що початкова загальна оцінка полягає в тому, що представлений текст не повною мірою відповідає ясному очікуванню держави, що Естонська православна церква Московського патріархату розірве всі зв'язки з Російською православною церквою (Московським патріархатом).

"В своєму листі ви повідомляєте, що працювали над тим, щоб зменшити адміністративний вплив Російської православної церкви в тексті статуту. Очікування держави, засновані на заяві Рійгікогу про оголошення Московського патріархату інститутом, що підтримує військову агресію Росії, полягають у тому, що цей вплив буде повністю скасований", – зазначив Мійлітс.

Він додав, що міністерство продовжить роботу з аналізу тексту статуту ЕПЦ МП та найближчим часом дасть відповідь церкві.

"Ми також визнаємо висловлене у вашому листі підтвердження того, що ви продовжите спілкування з Естонською Апостольсько-Православною Церквою (Константинопольський патрархат), і сподіваємось незабаром почути про розвиток подій у цій галузі", – сказав канцлер естонського МВС.

Фото: Кафедральний собор ЕПЦ у Таллінні (facebook.com/eestipravoslavie)

Як ЕПЦ планує відокремлюватися від Московського патріархату

Новий устав рада ЕПЦ МП прийняла на засіданні 20 серпня. У тексті йдеться, що назва буде Естонська Православна Церква. Також зі статуту прибрали посилання на Московський патріархат.

Наприкінці липня представники МВС та ЕПЦ МП домовилися про подальші кроки щодо ослаблення та ліквідації впливу Московського патріархату в Естонії. Після цього ЕПЦ МП представила свої пропозиції щодо відокремлення від Московського патріархату у два етапи. Спершу планується змінити чинний статут, а потім провести консультації з Естонською Апостольсько-Православною Церквою, щоб знайти шляхи об'єднання всіх естонських православних у єдину церкву у майбутньому.

У серпні єпископ Даниїл повідомив ЗМІ, що у ЕПЦ МП мимоволі збережуться певні канонічні зв'язки з Московським патріархатом.