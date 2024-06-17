Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у "Дії"

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Відповідати користувачам буде штучний інтелект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 13 червня 2024 р. № 693 .

Документом дозволено використання технологій штучного інтелекту в Порталі Дія.

Крім того, користувачі будуть отримувати інформаційну підтримку щодо порядку користування Порталом Дія "зокрема з використанням технологій штучного інтелекту".

Також постановою передбачено за допомогою Порталі Дія внесення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я медичної та іншої інформації про користувача, в електронній формі, перегляд такої інформації та обмін нею.

Що таке Дія

Портал Дія - це офіційний вебпортал та мобільний застосунок, який є частиною проєкту "Цифрова держава" в Україні. Його розробило Міністерство цифрової трансформації України з метою спрощення доступу до державних послуг для громадян.

За допомогою Дії можна отримати понад 700 державних послуг онлайн, включаючи:

Отримання та зберігання цифрових документів, таких як паспорт, посвідчення водія та свідоцтво про народження