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Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у "Дії"

Україна, Понеділок 17 червня 2024 10:38
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Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у "Дії" Фото: "Дія" буде використовувати штучний інтелект (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Відповідати користувачам буде штучний інтелект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 13 червня 2024 р. № 693.

Документом дозволено використання технологій штучного інтелекту в Порталі Дія.

Крім того, користувачі будуть отримувати інформаційну підтримку щодо порядку користування Порталом Дія "зокрема з використанням технологій штучного інтелекту".

Також постановою передбачено за допомогою Порталі Дія внесення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я медичної та іншої інформації про користувача, в електронній формі, перегляд такої інформації та обмін нею.

Що таке Дія

Портал Дія - це офіційний вебпортал та мобільний застосунок, який є частиною проєкту "Цифрова держава" в Україні. Його розробило Міністерство цифрової трансформації України з метою спрощення доступу до державних послуг для громадян.

За допомогою Дії можна отримати понад 700 державних послуг онлайн, включаючи:

Отримання та зберігання цифрових документів, таких як паспорт, посвідчення водія та свідоцтво про народження

  • Сплата податків та штрафів
  • Реєстрація бізнесу
  • Запис на прийом до лікаря
  • Отримання пенсій та інших соціальних виплат
  • Зміна місця реєстрації проживання
  • Подача заяв на отримання закордонного паспорта.

Нагадаємо, на початку червня Кабінет міністрів України підтримав постанову про бронювання військовозобов'язаних через портал "Дія". В уряді обіцяють, що процес буде швидким, прозорим і без людського фактора, а результат - за годину.

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