Кабмин разрешил использовать искусственный интеллект в "Дії"

Кабинет министров внес изменения в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг. Отвечать пользователям будет искусственный интеллект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 13 июня 2024 г. №693 .

Документом разрешено использование технологий искусственного интеллекта в Портале Дія.

Кроме того, пользователи будут получать информационную поддержку о порядке пользования Порталом Дія, "в частности с использованием технологий искусственного интеллекта".

Также постановлением предусмотрено посредством Портали Дія внесения в центральную базу данных электронной системы здравоохранения медицинской и другой информации о пользователе, в электронной форме, просмотр такой информации и обмен ею.

Что такое Действие

Портал Дія - это официальный веб-портал и мобильное приложение, являющееся частью проекта "Цифровое государство" в Украине. Его разработало Министерство цифровой трансформации Украины с целью упрощения доступа к государственным услугам для граждан.

С помощью Дії можно получить более 700 государственных услуг онлайн, включая:

Получение и хранение цифровых документов, таких как паспорт, водительское удостоверение и свидетельство о рождении