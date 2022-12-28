Уряд Боснії і Герцоговини вперше очолить жінка

Нижня палата парламенту Боснії і Герцеговини сьогодні, 28 грудня, доручила формування уряду досвідченому політику Боряні Крішто, яка в разі затвердження її складу Ради міністрів стане першою жінкою-прем’єром в історії країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News .

Як пише видання, Боряна Крішто є одним з лідерів найбільшої хорватської партії - Хорватського демократичного союзу (HDZ). Вона погодилася на посаду прем’єр-міністра після того, як 23 законодавці в 42-місній нижній палаті парламенту Боснії проголосували за схвалення цього призначення.

Виступаючи на засіданні, політик заявила про необхідність залишити поза межами всі конфлікти, які призводять до поділу країни.

"Ми повинні продемонструвати силу, щоб забути про конфлікти, які нас розділяють, і використовувати виклики, які очікують на нас, як мотивацію для взаємної поваги, згуртованості та безкомпромісної роботи на благо всіх наших людей, незалежно від їх етнічної приналежності", - сказала вона.

Законодавці від 10 політичних партій, які разом отримали 24 місця під час останніх, жовтневих, виборів у країні, погодилися з Крішто, незважаючи на ідеологічні розбіжності. Тобто вони пообіцяли підтримати багатоетнічний коаліційний уряд на чолі з Крішто, яка має неабиякий досвід та обіймала різні законодавчі і виконавчі посади протягом майже трьох десятиліть у політиці.

Крішто повинна сформувати Кабмін протягом 35 днів. Після того, як вона призначить свій кабінет, законодавці мають затвердити її вибір.

AP News нагадує, що відповідно до Конституції Боснії до коаліції входять представники трьох основних етнічних груп країни - боснійців, хорватів і сербів. Але вперше за понад 10 років до складу правлячої більшості не ввійшла головна боснійська націоналістична партія - ДПС. Водночас в уряді будуть присутні хорватська й сербська націоналістичні партії - ХДС самої Крішто і СНСД, яку очолює проросійський сербський політик Мілорад Додік. У межах коаліційної угоди, однак, ХДС і СНСД зобов'язалися зосередитися на вирішенні нагальних економічних і політичних питань, а не на розпалюванні міжетнічної напруженості.

"Ми маємо досягти своєї заявленої мети - вступу до Європейського союзу", - наголосила Крішто у зверненні до законодавців перед голосуванням.