"Урсула відзначила прогрес". Два нові закони допоможуть з траншами, - Зеленський

Глава держави поінформував, що провів сьогодні розмову з главою Єврокомісії і додав, що Україна продовжує реалізацію необхідних реформ для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility.

"Сьогодні підписав закони про реформу АРМА та факторинг. Урсула відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів", - розповів Зеленський.

Зазначимо, цього тижня стало відомо, що через запізнення з законом про АРМА та ще двома реформами Україна отримає урізаний на 1,5 млрд євро четвертий транш в рамках Ukraine Facility.

Зокрема, спікер Єврокомісії Гійом Мерсьє повідомив, що Україна ще 6 червня подала платіжний запит на часткову виплату траншу в розмірі 3 млрд замість 4,5 млрд доларів. Таким чином, Комісія оцінила 13 завершених реформ із 16 і запропонувала виділити 3,05 млрд євро як четвертий транш у рамках Ukraine Facility.

Однак джерела РБК-Україна повідомили, що за виконання всіх умов, відсутні 1,5 млрд євро все ж таки можна буде добрати до кінця року.

Що ще сказав Зеленський

За словами президента, він обговорив з фон дер Ляєн європейську інтеграцію України, подальше посилення санкцій проти Росії та роботу антикорупційної інфраструктури нашої країни.

Зокрема, мова йшла про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України.

"Подякував Єврокомісії за надану експертизу. Маємо однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня", - сказав Зеленський.

Крім того, він висловив подяку за ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ, передусім - за зниження граничної ціни на російську нафту.

"Україна продовжує синхронізацію європейських санкцій. Усі 18 пакетів чинні в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також вони обговорили, яких зусиль потрібно докласти, щоб відкрити перший переговорний кластер щодо членства України в ЄС. За словами президента, праця над цим буде максимально оперативною.