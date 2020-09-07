Уровень расчетов "Винницагаз Сбыта" с "Нафтогазом" составил 152%

С начала 2020 года ООО "Винницагаз Сбыт" получило от НАК "Нафтогаз Украины" ресурса на почти 465 млн гривен. За период с января по июль газораспределительная компания заплатила "Нафтогазу" более 700 млн гривен, что составляет 152%.

Об этом сообщил директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

"Разницу суммы "Винницагаз Сбыт" направил на погашение прошлогодних долгов, которые на 1 августа составляют 417,485 млн гривен. Тогда, как потребители за этот период не рассчитались с предприятием–поставщиком за потребленное голубое топливо на сумму почти 400 млн гривен", - отмечает Василий Сопильник.

По его словам, главная причина данных долгов – занижение населением норм потребления голубого топлива и приведения объемов использованного газа к стандартным условиям.

"Львиную долю средств, которые потребители оплачивают за природный газ, а именно 87%, получает оптовый поставщик природного газа "Нафтогаз", - директор "Винницагаз Сбыта".

Отмечается, что "Винницагаз Сбыт" из общей суммы расчетов за газ получает 2,37%. Вырученные средства компания полностью тратит на выполнение своих обязанностей по обслуживанию потребителей согласно Правилам поставки природного газа и лицензионными требованиями.