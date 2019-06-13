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Уровень расчетов за газ клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" достиг 95%

Новости » Энергетика    13.06.2019 - 16:08
Уровень расчетов за газ клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" достиг 95%
Иллюстративное фото (УНИАН)

С потребителями-должниками газопоставляющая компания проводит постоянную разъяснительную работу

За последний период впервые уровень оплаты за потребленный газ клиентами "Хмельницкгаз Сбыта" достиг 95%. Следовательно, данный показатель существенно выше по сравнению с показателями оплаты за другие коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Однако, достичь полной 100% оплаты использованного газа является невозможным через навязанные государственным регулятором НКРЭКУ ограничения и дискриминационные нормы Кабинета министров", - говорится в сообщении.

В настоящее время с начала 2019 года ООО "Хмельницкгаз Сбыт", как поставщик со специальными обязанностями (ПСО), перечислил 1,521 млн гривен, уплаченных подолянами средств за полученный газ на счета государственного монополиста НАК "Нафтогаз Украины". Как отметили в пресс-службе, почти 90% средств, заложенных в стоимости энергоносителя – это доля, которую получает "Нафтогаз".

По словам пресс-службы, таких высоких расчетов ООО "Хмельницкгаз Сбыт" добился благодаря круглосуточной работе Контакт-центра и внедрению около десятка современных онлайн сервисов.

"Хмельницкгаз Сбыт" приложил максимум усилий и продолжает работать в направлении развития современного обслуживания и дистанционного общения со своими клиентами, - информирует директор Андрей Левицкий. – В частности, почти в каждом районе работают наши сервисные центры европейского образца, кроме того, 95 тыс. клиентов пользуются Личными кабинетами, а также используют мобильные приложения, чат-боты и имеют возможность постоянного доступа и контроля личного счета и оплаты за газ с минимальной комиссией".

Как сообщили в пресс-службе, с потребителями-должниками газопоставляющая компания проводит постоянную разъяснительную работу, используя все законные рычаги. Однако, на сегодня газоснабжение прекращено 1600 потребителям, а за 5 месяцев года письма-уведомления вручены 37 тыс. клиентов. Поэтому в случае неплатежеспособности, для погашения задолженности, в том числе и субсидиантам, можно заключить договор реструктуризации и уплатить за газ равными посильными частями до начала следующего отопительного периода.

"Проведение сравнительного анализа специалистами компании подтвердил, что в случае устранения регуляторных ошибок со стороны правительства и НКРЭКУ, уровень оплаты за газ достигнет 98-99%. Остальные неплатежи связаны с несвоевременностью расчетов потребителей, главной причиной которых являются, преимущественно, неплатежеспособность из-за высокой цены газа и уменьшения числа субсидиантов", - говорится в сообщении.

За 5 месяцев 2019 года в АДС "Харьковгоргаза" поступило более 6 тыс. вызовов "Николаевгаз Сбыт": 97% бытовых потребителей рассчитались за потребленный газ
Новости Украины Хмельницкийгаз
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