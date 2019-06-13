Рівень розрахунків за газ клієнтів "Хмельницькгаз Збуту" сягнув 95%

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Зі споживачами-боржниками газопостачальна компанія проводить постійну роз’яснювальну роботу

За останній період вперше рівень оплати за спожитий газ клієнтами "Хмельницькгаз Збуту" сягнув 95%. Відтак, даний показник є суттєво вищим порівняно з показниками оплати за інші комунальні послуги. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Однак, досягнути повної 100% оплати використаного газу є неможливим через нав’язані державним регулятором НКРЕКП обмеження та дискримінаційні норми Кабінету міністрів", - йдеться у повідомленні.

Наразі з початку 2019 року ТОВ "Хмельницькгаз Збут", як постачальник зі спеціальними обов’язками (ПСО), перерахував 1,521 млн гривен, сплачених подолянами коштів за отриманий газ на рахунки державного монополіста НАК "Нафтогаз України". Як зазначили у прес-службі, майже 90% коштів, закладених у вартості енергоносія – це частка, яку отримує "Нафтогаз".

За словами прес-служби, таких високих розрахунків ТОВ "Хмельницькгаз Збут" домігся завдяки цілодобовій роботі Контакт-центру та запровадженню близько десятка сучасних онлайн сервісів.

"Хмельницькгаз Збут" доклав максимум зусиль та продовжує працювати в напрямку розвитку сучасного обслуговування та дистанційного спілкування зі своїми клієнтами, - інформує директор Андрій Левицький. – Зокрема, майже у кожному районі працюють наші сервісні центри європейського зразка, крім того, 95 тис. клієнтів користуються Особистими кабінетами, а також використовують мобільні додатки, чат-боти та мають можливість постійного доступу та контролю особового рахунку та оплати за газ з мінімальною комісією".

Як повідомили у прес-службі, зі споживачами-боржниками газопостачальна компанія проводить постійну роз’яснювальну роботу, використовуючи усі законні важелі. Однак, на сьогодні газопостачання припинено 1600 споживачам, а за 5 місяців року листи-попередження вручені 37 тис. клієнтів. Тож у разі неплатоспроможності, для погашення заборгованості, в тому числі і субсидіантам, можна укласти договір реструктуризації та сплатити за газ рівними посильними частинами до початку наступного опалювального періоду.

"Проведення порівняльного аналізу фахівцями компанії підтвердило, що в разі усунення регуляторних помилок з боку уряду та НКРЕКП, рівень оплати за газ сягне 98-99%. Решта неплатежів пов’язана з невчасністю розрахунків споживачів, головною причиною яких є, переважно, неплатоспроможність через високу ціну газу та зменшення числа субсидіантів", - йдеться у повідомленні.