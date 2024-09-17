На уроки під "Червону Руту": у ліцеї Тернополя розповіли, чому відмовилися від дзвінка

РБК-Україна пише, що про це у коментарі "Суспільному" розповів директор школи Олександр Остапчук.

Він зазначає, що ідея замінити класичний дзвінок на музичний виникла через те, що звичайний – викликає неприємні відчуття у дітей. Цю пісню обрали тому, що школі присвоїли ім'я Назарія Яремчука, який свого часу виконував "Червону Руту".

За словами Остапчука, учні вже звикли до мелодії, і вона стала частиною шкільного життя. Коли ж тимчасово вмикають традиційний дзвінок під час профілактичних робіт, це викликає у дітей неприємні емоції.

Учениця 11 класу Аделіна Рудакевич зазначила, що музичний дзвінок став для неї символом шкільних років, а мелодія стала частиною ідентичності школярів, які кожного разу підспівують "дзвінку".

Соціальна педагогиня Тетяна Данилків також зазначила, що музичний дзвінок налаштовує учнів і вчителів на позитивний настрій. У школі навіть діє система "Брама настрою", де щоранку учні проходять під смайликами, які відображають їхній настрій, і з появою музичного дзвінка кількість позитивних відгуків значно зросла.