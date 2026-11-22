Як повідомила Берегова охорона Фінляндії, роботи з гасіння пожежі на російському вантажному судні тривали протягом ночі.

Екіпаж судна було евакуйовано на російське рятувальне судно.

Водночас гасіння пожежі на судні Sparta II триває й досі.

За словами генерального директора фінської берегової охорони, командира Йоні Шьоберга, мета полягає в тому, щоб загасити вогонь і заморозити контейнери з вантажем судна, щоб мінімізувати ризики.

Після цього планується вивести судно за межі територіальних вод Фінляндії.

"Події на судні Sparta II у Фінській затоці є серйозними", - прокоментував президент Фінляндії Александр Стубб.

Вінзазначив, що перебуває у тісному контакті з керівництвом фінської зовнішньої та оборонної політики, Збройними силами та Прикордонною службою.

Фінський президент вже поінформував про цей інцидент ключових партнерів та союзників.